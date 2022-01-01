مصرع زوجين في انقلاب دراجة نارية على دائري المحلة بسبب الطقس

شهد الطريق الدائري «المحلة - المنصورة» بنطاق محافظة الغربية مساء اليوم، واقعة وفاة زوجين في حادث انقلاب دراجه نارية بسبب السرعة الزائدة، حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة بمجرد وصولهما مستشفى المحلة العام، وتم التحفظ على جثمانيهما في مشرحة المستشفى.

وفاة زوجين في حادث انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة

تعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجه نارية يستقلها زوجان على الطريق الدائري، بسبب السرعة الزائدة.

جهود أمنية سعيا لإنقاذ حياة زوجين بالمحلة الكبرى

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على تطوراته.

وأفادت التحريات الأمنية بالغربية بأن الحادث تسبب في وفاة زوجين هما «محمد هـ.»، 48 سنة، و«سوسن م. ح.»، 39 سنة، مصابين بكدمات وكسر بالجمجمة تسبب في نزيف بالمخ .

شهود عيان: وفاة الزوجين جراء انفجار إطار الموتوسيكل خلال موجه الطقس السيء

وكشف شهود عيان للحادث أن سبب وفاه الزوجين جاء جراء انفجار إطار الدراجة النارية، حال سيرهما أثناء موجه الطقس السيء والصقيع وهطول الأمطار الغزيرة، كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين ودفنهما بتسليمهما إلي ذويهما ودفنها بمقابر أسرتهما.