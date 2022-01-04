124 مليون جنيه لمشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه بالمنوفية في 2021

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تنفذ بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية خلال عام 2021.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن إجمالي الاستثمارات بالمشروعات التي تولت الشركة تنفيذها بلغ 124 مليون جنيه شملت مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الأخرى التي تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهات الأخرى تنفيذها بالمحافظة، بمليارات الجنيهات.

الدولة تهتم بمشروعات مياه الشرب والصرف في الأرياف

من جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، لا سيما بالمناطق الريفية، وهو ما تم ترجمته بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضح الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الشركة حققت إنجازات كبيرة خلال العام 2021 بتنفيذ مشروع صرف صحى بمنطقة الشيخ رمضان بمدينة قويسنا، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب بقيمة إجمالية 40 مليون جنيه، وانتهاء أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بنواحي المحافظة بقيمة 12 مليون جنيه.

وأكد تنفيذ أعمال التطوير للمناطق غير المخططة بالحى الغربى بمدينة شبين الكوم بقيمة 22 مليون جنيه، لأعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع محافظة المنوفية، كما تم البدء بإجراءات الطرح والترسية لأعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة والممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي الإفريقي SRSSP-P for R.

15 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي

وأضاف رئيس الشركة أنه في سبيل تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب والصرف الصحي، تم توصيل المرافق (مياه شرب – صرف صحي) لعدد كبير من المواطنين بنواحي المحافظة من خلال مد خطوط مياه وخطوط انحدار بقيمة 20 مليون جنيه بالمشاركة مع المجتمع المدني، وتنفيذ أعمال لدى الغير (مدارس - هيئات حكومية وخاصة - مستشفيات) بتكلفة 15 مليون جنيه من خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بقيمة 15 مليون جنيه، بجانب استلام أكثر من 90 كم شبكات انحدار بأعماق مختلفة وتقليل فاقد المياه بنسبة 20% باستخدام أجهزة حديثة للبحث عن التسريبات.

وذكر رئيس الشركة، أن عام 2021 شهد دخول عددٍ من محطات المياه والرفع والمعالجة الخدمة، وهى محطات مياه (شما ترشيح مباشر) ومحطات رفع (أبشيش – نادر – جزيرة الحجر – أبخاص – الراهب – برة العجوز – كفر منصور – بقسا – شبرا قبالة - أبشادى – المقاطع – شمنديل – السوالمية – الخور – عزبة الكوم الأحمر)، بالإضافة إلى محطات تم حصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وهى (محطة الشهداء البحاري – محطة معالجة سبك الأحد - محطة الدبايبة البحاري ) ومحطات تم تجديد شهادة الـ TSM لها ( محطة تلا البحارى للمرة الثالثة – محطة معالجة تلا للمرة الثالثة - محطة الفرعونية للمرة الثانية).

وأشار إلى أن قطاع المعامل يضم سيارات مجهزة متنقلة، لسحب العينات وعمل التحاليل الكيميائية اللازمة لفحص أى شكوى تخص جودة المياه، مضيفاً أن عدد العينات التى تم رفعها بلغت 45146 عينة مياه، و6320 عينة صرف صحي، كما حصل قطاع المعامل على شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطة شبين الكوم المرشحة، وتم تسليم خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطات شما والحامول لمراجعتها واعتمادها، كما تم الحصول على الموافقات البيئية لـ10 محطات معالجة صرف صحي، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمعمل المركزى بتكلفة حوالى 4 ملايين جنيه.

تدريب 500 عامل وفني على أعمال السلامة والصحة المهنية

وأشاد رئيس شركة مياه المنوفية، بالدور الهام لإدارة السلامة والصحة المهنية خلال 2021، والذي شهد جهداً ملموساً فى التعامل الجيد مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وعلى صعيد آخر تم تركيب منظومات الحريق بمحطات (الشهداء المرشحة - فرع بركة السبع - الفرعونية)، والمشاركة الفعالة فى تجهيز المحطات للحصول على شهادة TSM، مع تدريب ما يزيد على 500 عامل وفني على أعمال السلامة والصحة المهنية، وتوفير مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية للعاملين، ووضع ومراجعة وتنفيذ سياسات الشركة للسلامة والصحة المهنية والبيئية.

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب، أن الشركة بدأت خطوات التحول الرقمي تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للدولة، حيث نجحت إدارة نظم المعلومات فى تطوير تطبيقات محمول ( QR reader – Maintenance – GPS - tracker قراءتي)، وعمل Data Center بديوان الشركة، وتجهيز وتطوير مراكز خدمة العملاء وربطها بالشركة عن طريق VPN ، وميكنة مراكز خدمة العملاء، والربط بين برنامج الفواتير بالشركة مع الوحدات المحمولة Hand Held ، والتحصيل الإلكتروني عن طريق أجهزة الباركود، والربط مع شركات الدفع الإلكتروني، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير وإدخال القراءات عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، وتطوير برنامج خاص بصيانة الأجهزة وربطها ببرنامج المخازن بالشركة.

وقال: نجح القطاع التجاري فى تطبيق منظومة الـ Hand Held للقراءة والتحصيل، وتطبيق منظومة QR لقراءة العدادات، وتركيب أكثر من 35250 عدادا مسبق الدفع، وتجهيز جميع ورش أفرع الشركة بجهاز المعايرة النقال لمعايرة العدادات وفحصها بمنازل العملاء، وتجهيز سيارة متنقلة بأحدث المعدات لفحص العدادات فى مكانها وإصلاحها أو رفعها، واستقبال شكاوى القراءة والتحصيل عن طريق تطبيق الواتس اب على الرقم 01220906668، وتفعيل وتشغيل 10 مراكز لشحن العدادات، وتشغيل خدمات ( فورى - خالص) لشحن العدادات وتحصيل الفواتير، وتشغيل كافة مراكز خدمة العملاء على مستوى المحافظة بنسبة 100%، وميكنة كافة الخدمات والتعاقدات بجميع مراكز خدمة العملاء، وتركيب أكثر من 54727 قطعة موفرة لدور العبادة والجهات الحكومية والمواطنين، وفتح منافذ متنقلة لتقديم الخدمات والتعاقدات بقرى (الخور - نادر - جزيرة الحجر)، وتفعيل السداد الإليكترونى عن طريق ماكينات (pos)، وتوفير خدمة التعاقد المنزلى مع العميل بمحل إقامته، واستحداث خدمة الرد الآلى whats app على الرقم 01226002226 للاستفسار عن الأوراق الخاصة بالتعاقد والخدمات وتقديم الشكاوى.

ونوه بتطوير معدات الشركة والتي تضم 52 سيارة كسح، و13 سيارة نافورى، و13 لودر حفار، و7 شفاطات و7 كباشات وسيارة طوارئ، وونش محمل على سيارة 4/3 نقل ، و9 ماكينات ديزل نقالي ، و 55 ماكينة شفط بنزين ، ووحدتي توليد إنارة قدرة 20 ك.ف أمبير، و9 وحدات توليد إنارة قدرة 15 ك.ف أمبير، وحفارين على كاتينة ، و15 ضاغط هواء بالمشتملات، و17 جرار، و3 سيارات مياه نظيفة.

وتابع بأن مركز التدريب بالشركة حقق طفرة ملموسة من أجل الارتقاء بالمستوى المهني لجميع العاملين بالشركة، بعد أن تم تدعيمه بمختلف الأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدريبات النظرية والعملية، حيث نحج المركز فى الحصول على شهادة الجودة 2015/ISO 9001، والحصول على اعتماد المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، كما نجح المركز في تنفيذ دورات مسار وظيفى لـ 1814 موظفا، وإجراء اختبارات المسار الوظيفى للترقي لـ 427 من العاملين بالشركة، وتدريب 200 متدرب من العاملين على أعمال الدفاع المدنى والإطفاء، وتنفيذ دورات احتياج وظيفى لـ1539 موظفا، وتدريب 372 طالبا بكليات العلوم والهندسة والتجارة، وتدريب 151 طالبا بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه (مدرسة الشركة).

وفي إطار الخطة التوعوية السنوية بالشركة، أشار رئيس الشركة إلى أنه تم تنفيذ 361 نشاطاً توعوياً لمختلف الفئات ليبلغ عدد المستفيدين 35288 مستفيـدا تمثلت فى إجراء استطلاع رأي لـ2400 من المواطنين حول خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة، وتنفيذ 45 ورشة لتعليم السباكة الخفيفة للسيدات، بالإضافة إلى 55 قافلة توعوية ميدانية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية، وتنفيذ 4 قوافل مائية بمختلف قرى المحافظة، إلى جانب بعض الأنشطة الأخرى لتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه، وأيضا تنفيذ أنشطة توعوية داخلية للعاملين ضد فيروس كورونا ومراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل بيئة العمل، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بالمنوفية فى تطعيم جميع العاملين بالشركة بلقاح فيروس كورونا حيث تم تطعيم 95٪ من العاملين بالشركة والأفرع التابعة.

الرد على 79770 ألف شكوى خلال عام 2021

وأوضح أن الشركة تتواصل مع عملائها عبر قنوات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 125، والذي نجح في الرد على 79770 ألف شكوى خلال عام 2021 م تنوعت بين شكاوى مياه وصرف وجودة ومحاسبة وشكاوى مشروعات، وبلغت جملة الشكاوى الواردة لشركة المنوفية بمختلف المواقع الإلكترونية والصحف الورقية وشكاوى البوابة الحكومية ووزارة الإسكان، وشكاوى وسائل التواصل الاجتماعي والمواطنين 1540شكوى، وتم التعامل معها.