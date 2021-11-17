«القابضة لمياه الشرب»: رفع كفاءة محطة سانت كاترين لـ2000 متر مكعب  

قالت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنَّه في إطار إقامة مشروع التجلي الأعظم بـ«سانت كاترين» تعمل الشركة على تنفيذ وتطوير عدة مشروعات بهدف توفير المياه إلي سكان المدينة، خاصة أنَّ مشروع التجلي الأعظم سيؤدي إلي زيادة السكان وبالتالي زيادة استهلاك المياه.

وأضافت رئيس قطاع الشركة القابضة، لـ«الوطن»، أنَّه تمّ عقد لقاءات مع اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين لوضع خطة رفع كفاءة خطوط المياه، وزيادة سعة المحطات وخزانات للتكديس لتتناسب مع مشروع التجلي الأعظم.

توسعة محطتي «الواطية» و«المساعدة»

ونوهت إلى أنَّه جرى زيادة سعة محطتي مياه «الواطية» و«المساعدة» لتصبح السعة لكل محطة 2000 متر مكعب من المياه، مشيرة إلى أنَّ محطة «الواطية» تقع على بعد 5 كيلومترات من كمين «النبي صالح» أسفل قرية «الطرفة» وعليه تنقل المياه إلى محطة «المساعدة» التي تبعد عن المدينة 3 كيلومترات.

وأوضحت أنَّه يجرى تحسين الخدمة بالمدينة عن طرق طريق القضاء على نقاط الضعف، مبينًا أنَّه تمّ حل أزمة «التكديس»، وإصلاح الخطوط التي دمرتها السيول العام الماضي، لافتًا إلى أنَّه تم زيادة سعة خزانات التكديس بالمدينة إلى 3 آلاف متر مكعب، وهذه الأعمال توفر المياه طوال العام للسكان حيث يجري نقلها عبر محطات رفع وخطوط من أبورديس.

توصيل مياه النيل إلى سانت كاترين

يعد هذا المشروع أحد المشروعات التي جرى تنفيذها بمنحة من الاتحاد الأوروبي، بهدف توصيل مياه النيل إلى أعلى نقطة في مصر، وهي سانت كاترين لتغذية المدنية والدير بمياه النيل لأول مرة منذ تحرير سيناء، هذا المشروع يتضمن إقامة 7 محطات رفع وخطوط لنقل المياه من أبورديس حتى سانت كاترين، وبلغت تكلفة المشروع آنذاك أكثر من 200 مليون جنيه عام 2010، الخط يبدأ من محطة رفع المياه بمنطقة الكيلو 12 بأبورديس لمسافة تصل إلى 130 كيلومترًا لمحطة المساعدة بسانت كاترين، مضيفًا أنَّ طاقة المحطة تصل إلى 5 آلاف متر مكعب يوميًا بتكلفة 208 ملايين جنيه.