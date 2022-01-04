محاكمة 3 أشقاء متهمين بتقطيع جسد سيدة في بولاق الدكرور بعد قليل

تنظر محكمة جنح جنوب الجيزة، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمين بسحل وتقطيع جسد سيدة في منطقة بولاق الدكرور بسبب خلافات الجيزة، في القضية المعروفة باسم «سيدة بولاق».

تقطيع جسد سيدة في بولاق الدكرور

وكان الرائد محمد طبلية رئيس قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات الحكومية باستقبال ربة منزل تدعى «نسمة.ع»، مصابة بجروح قطعية وعميقة في مناطق متفرقة بجسدها بجانب كدمات متنوعة، مؤكدًا أنها تعرضت للتعدي عليها من قبل 3 أشخاص.

خلافات الجيرة

ونشبت مشادة كلامية بين المجني عليها وثلاثة آخرين بسبب خلافات الجيرة وهم: «وفاء. م» وشقيقتها «سعادة. م» وشقيقها «حسين. م»، وتطور الأمر لتشابك بالأيدي وضرب المجني عليها بشكل مبرح حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها بمسقط رأسها في مدينة عامر التابعة لدائرة القسم.

القبض على المتهمين

وانتقلت قوات الأمن من قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، لموقع الحادث وبالفحص والتحريات تبين، قيام 3 أشقاء بالتعدي بالضرب على سيدة بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أحالتها للمحكمة في القضية رقم 35571 جنح بولاق الدكرور.

تحقيقات النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة آنذاك بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، لبيان ما تعرضت له من اعتداء، وتبين من الكشف المبدئي أنها تعاني من جرح قطعي بالكتف اليمنى، وطوله نحو 20 سم، بجاني جرح قطعي بالظهر طوله نحو 30 سم، وأيضًا جرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طولة نحو 15 سم، وأنها مصابة بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنح

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة، وأحالتهم للمحاكمة أمام محكمة جنح جنوب الجيزة.