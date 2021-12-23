إصابة 4 أشخاص في مشاجرة لخلافات الجيرة بالبحيرة بينهم «الزومبي»

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بين الأهالي بقرية جبارس التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجري نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، وكدمات بأنحاء الجسم إثر وقوع مشاجرة بين الأهالي بقرية جبارس لخلافات الجيرة، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وتبين من الفحص إصابة فكرية عبدالمجيد الزومبي، 65 عاما، مقيمة جبارس مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق، وسحر محمد الشاذلي محمد 35 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، كدمات متفرقة بالجسم، عبدالحميد محمد محمد علي 30 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، رزق دياب جابر محمد 18 سنة، مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمات بالعين اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود

ونُقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

يشار إلى أن مستشفى إيتاي البارود استقبل شخصين مصابين بجروح متفاوتة، جراء تصادم سيارة نصف نقل بتروسيكل، وأجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمود السيد حسن، 38 سنة، مقيم بأسوان، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن علي عبدالمعز 16 سنة، مقيم بالوادي الجديد، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.