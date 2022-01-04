المنشآت السياحية: تجهيز بنك معلومات عن صناعة الغذاء في مصر قريبا

بدأت اللجنة المشتركة لتطوير الموقع الإليكتروني لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التي يترأسها عادل المصري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، متابعة وضع الأطر الإلكترونية لميكنة الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، عبر الاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية على موقع الغرفة، للتخفيف عن كاهل الأعضاء بإنجاز العديد من الإجراءات والأعمال الإدارية الخاصة بالغرفة، للحد من الزحام والتكدس ومنعاً لإهدار وقت المندوبين والمتعاملين.

تطوير قطاع السياحة ومعايير التنافسية

وقال أحمد الناظر، الأمين العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة تطوير الموقع، إنه وفقاً للدراسات والتقارير فإنّ التقنيات والمنصات الرقمية تُحدث تحولا شاملا في الطريقة التي يعمل بها قطاع السياحة، كما أنّ المنصات الرقمية للمستهلكين توفر إمكانية الوصول إلى أي مكان في العالم وتتيح لمقدِّمي الخدمات تعزيز تطوير قطاع السياحة ومعاييره التنافسية، وهو ما تسعى الغرفة لتحقيقه من خلال أعمال تطوير الموقع، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أنّ أعمال التطوير تهدف لرقمنة الوثائق وأرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة بالغرفة داخلياً وخارجياً مع الجهات الأخرى، إلى جانب إعداد بنك للمعلومات عن صناعة الغذاء في مصر، ليواكب خطة الدولة في التحول الرقمي.

أهمية التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في صناعة السياحة

وأكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أهمية التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في صناعة السياحة لما لذلك من تأثير كبير على كفاءة الإدارة والإستدامة، ومن خلال التحول الرقمي، ووجود قاعدة بيانات توفرها التكنولوجيا عن اتجاهات السفر لتمكن المقاصد السياحية من التعرف على كيفية تفكير السائح في المقصد السياحي وتطلعاته وتوقعاته أثناء رحلاته.

من جهته، قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إنه في إطار أعمال التطوير للموقع ليواكب المستجدات التقنية، سيتم الإستعانة به كمنصة تدريبية وتفاعلية مع المتدربين، وسيتم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المصورة الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، وكذلك تصميم مجموعة من البرامج المستخدم فيها فن الجرافيك للتوعية الصحية والسياحية سواء للمواطنين الزائرين والمتفاعلين أو العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، وإعداد المحتوى الرقمي لهذه البرامج الذي يؤدي الى زيادة الطلب على المقاصد السياحية المصرية وخاصة المطاعم السياحية.

وأشار إلى أنّ اللجنة يرتكز اهتمامها حاليا علي الاتجاهات الحديثة والاستعانة بالتكنولوجيا في مجال التدريب السياحي فى ظل ما تفرضه علينا تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته والتعامل عن بُعد، لافتا إلى العمل حاليا بالتعاون مع الشركة المطورة للموقع من خلال إعداد كتالوج مصور وفيديوهات تتضمن أشهر الأكلات المصرية وطرق إعدادها وتجهيزها للترويج لسياحة الطعام والمطبخ المصري، في ظل الإهتمام بجودة المنتج السياحي الذي بات من العوامل المساهمة في جذب السائحين.