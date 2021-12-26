بالأسماء.. قطع الكهرباء عن 50 قرية بكفر الشيخ اليوم للصيانة

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، التنسيق مع مديرية الكهرباء في كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، لقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 50 قرية وتابعا في أكثر من 10 مراكز ومدن، وذلك اليوم الأحد لإجراء أعمال الصيانة.

أعمال الصيانة في 50 قرية

وقالت الشركة في إشارة حصلت عليها «الوطن»، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى انتهاء الصيانة عن نحو 50 قرية وتابعا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وشملت تلك المناطق منطقتي غرب وشرق كفر الشيخ وفيهما قرية روينة وتوابعها ومدينة مسير وتوابعها ومنشأة الصفا ودقلت وتوابعهما.

فصل الكهرباء بدسوق وسيدي سالم

وأكدت الشركة فصل التيار الكهربائي عن قرية العجوزين وتوابعها بمجلس مدينة دسوق، وجرى إخطار السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق من أجل إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لعدد من المحولات والأكشاك الكهربائية.

كما سيجرى فصل الكهرباء عن قرية سد خميس وتوابعها والربايعة وتوابعها في مركز سيدي سالم، وقرية أبو شعلان وتوابعها في مركز ومدينة بلطيم، بينما سيجرى فصل الكهرباء عن قرى أبو خشبة، وخان الجني، وعرب الجزيرة، التابعة لمركز ومدينة مطوبس.

وذكرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي عن قرى سعد، وعبد الوهاب، وحجازي التابعة للوحدة المحلية بأبو غنيمة في سيدي سالم، وكذلك عن قرى المجاز، وإيطاليا وتيرة محطة 5، التابعة لمركز الحامول، وفصل الكهرباء عن منطقة شورى التابعة لمدينة برج البرلس.

كما سيجرى فصل الكهرباء عن مجلس قروي الرصيف والقرى التابعة له بمركز الرياض، وقرية الترزي ومنشية الجرايدة بمركز ومدينة بيلا.

إجراء الصيانة الدورية لعدد من المحولات

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة ستتم اليوم لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لعدد من المحولات والأكشاك الكهربائية، وزراعة وصيانة أعمدة الإنارة اللازمة بالمناطق المستهدفة، على أن تبدأ هذه الأعمال في تمام التاسعة وربع صباحًا وحتى انتهاء الأعمال .