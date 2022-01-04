التعليم: 40 ألف طالب تقدموا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وقبول 10% فقط (فيديو)

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر بها 28 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، موزعة على 9 محافظات، ويستحوذ إقليم القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر منها، ووصلت للصعيد والإسكندرية وبوسعيد والسويس، موضحا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هو نمط جديد للتعليم الفني، وهو تعليم فني نموذجي لأنه يرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل من الفنيين، حيث يجري عمل شراكة بين الوزارة كجهة حكومية تملك المدارس ولديها معلمين، مع شركات صناعية ومؤسسات يكون لديها اقتناع كامل باستثمار رأس المال البشري بمصر وتعد الفنيين ممن يعملون لديها بعد التخرج، وهو الفارق بينها وبين المدارس الفنية العادية، وهو الارتباط المباشر بسوق العمل.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية لديها طرف ثالث يهتم بضمان الجودة

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على «القناة الأولى»، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية لديها طرف ثالث يهتم بضمان الجودة ويراقب العملية التعليمية طوال فترات الدراسىة، حيث تعتمد شهادة الطالب فور تخرجه، وتكون لديه فرص عمل كبيرة داخل مصر وخارجها، كاشفا عن أن الوزارة لم تتوقع الإقبال الكبير على هذه المدارس الجديدة، وتقدم هذا العام 40 ألف طالب جميعهم حصل على أكثر من 80%، حيث جرى قبول أقل من 10% من إجمالي العدد، لأن عدد الطلاب في هذه المدارس لا يكون كبيرا، خاصة أن الفصل لا يزيد عن 25 طالبا.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على المهارات الفنية

وتابع نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن التركيز في هذه المدارس يتمحور حول المهارات الفنية والسلوكيات والالتزام بالوقت والحفاظ على البيئة والمكان، وتخرج شخص مهني يعي قيمة الوقت وتكون لديه المهارات الحديثة والقدرات التي تؤهله لاكتساب التكنولوجيات الحديثة.