«التعليم» تعلن تفاصيل امتحانات التيرم الأول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أن الامتحانات تعقد بالمدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.

وأكد مصدر مسؤول بوحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن تشكيل لجان للإشراف على الامتحانات في المدارس، وجرى التنبيه على جميع المدارس، بضرورة إعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات، واستمارات للغياب، موضحا أن الامتحانات ستعقد ورقية في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

توفير الخامات اللازمة لإجراء الامتحانات العملية

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى توفير الخامات اللازمة لإجراء الامتحانات العملية في المعامل لجميع المدارس، وصيانة جميع أجهزة المعامل، حتى يتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات الإلكترونية دون أي معوقات.

تعرف على جدول امتحانات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

-يعقد يوم السبت الموافق 15 يناير امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

-يعقد يوم الإثنين الموافق 17 يناير امتحان advanced math لمدة ثلاثة ساعات.

-يعقد يوم السبت الموافق 22 يناير امتحان الفيزياء لمدة ثلاثة ساعات.

-يعقد يوم الإثنين امتحان الدراسات الفنية التخصصية النظرية لمدة ثلاثة ساعات.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 26 يناير امتحان «advanced English» و«advanced English» شفوي.

«شوقي»: لا نية لتأجيل الامتحانات

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا توجد نية لتأجيل الامتحانات عن مواعيدها، موضحا في بيان، أن الامتحانات ستعقد في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسيجري تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كالتعقيم والتطهير المستمر للجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة.