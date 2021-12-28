«التعليم» تعلن شروط وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، مشددة على المتقدم أن يكون لديه القدرة على الإنجاز وإدارة الوقت والقدرة على التواصل مع الآخرين، وتحقيق الأهداف الموضوعة بما يساهم في تحقيق الخطة السنوية المتفق عليها وصولاً إلى تحقيق الاستراتيجية العامة للوزارة، وتطوير التعليم الفني والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

ترصد «الوطن» الشروط بحسب مستند رسمي حصلت عليه

-التأهيل العلمي:

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

-الخبرة:

قضاء مدة بينية عام على الأقل في المستوى الوظيفي مدير عام قيادي.

قضاء مدة كلية مقدارها ثماني عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

-التدريب اللازم لشغل الوظيفة:

*اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

-المهارات والقدرات:

*إجادة اللغة الإنجليزية.

*القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

*المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

-الجدارات الأخرى:

*القدرة العالية على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

*القدرة العالية على اتخاذ القرار.

*امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال والتفاوض والعرض.

*القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات.

*القدرة على إدارة الوقت وضغوط العمل.

*الاتزان وضبط النفس والدبلوماسية في التعامل مع الآخرين.

القيم المؤسسية الأساسية

-الانضباط والالتزام وحسن استخدام الوقت.

-الالتزام بسياسات وإجراءات وأنظمة العمل.

-الحفاظ على موارد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

-التركيز على النتائج وتحسين الأداء.

-الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

القيم المؤسسية القيادية:

- التركيز على النتائج بكفاءة وفاعلية.

- تكوين صف ثان.

- خلق بيئة عمل جيدة.

- ضمان تطبيق معايير الحوكمة.

- المساهمة في خلق سمعة جيدة للوحدة.