حصاد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021 .. 28 مدرسة في 10 محافظات

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن إنجازات 2021، وما قامت به من جهود لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بها.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة افتتحت 12 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية هذا العام، بالشراكة مع كبرى الشركات والوزارات، من بينها «وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة البترول، مجموعة شركات فولكس فاجن، مؤسسة غبور للتنمية، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، شركة ايوك برودكشن بي.في، وشركة GIT وشركة MCV، ودار مدحت السويدي للطباعة، أكاديمية السويدي الفنية»، وأضاف أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ 28 مدرسة في 10 محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية، وهي «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والسويس، والمنيا، والدقهلية، بورسعيد».

اختيار الطلاب عبر إجراء اختبارات قبول إلكترونية

وأضاف «مجاهد»، أنه 40 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات الجمهورية تقدموا هذا العام للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن مجموع معظم المتقدمين في الشهادة الإعدادية يتجاوز 80%، ويتم اختيار الطلاب عبر إجراء اختبارات قبول إلكترونية ومقابلات شخصية لجميع الطلاب، للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار إلى المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومن بينها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، بالإضافة إلى مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي.

وباعتبار المعلم أحد الدعائم الرئيسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، أشار الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنّه تم فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتم خضوعهم جميعًا إلى مقابلات شخصية من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشركاء الصناعيين.

تطوير 29 برنامجًا دراسيًا

وتابع «بصيلة»، أنه تم توفير تدريبات على أيدي خبراء للمديرين والمعلمين والإداريين، بالإضافة إلى تطوير 29 برنامجًا دراسيًا، و12 مقررًا دراسيًا، بالإضافة إلى فتح باب التقدم للمدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفتح باب التقدم للانضمام لفريق عمل الوحدة.

كما أعرب بصيلة عن سعادته بتخريج أول دفعة من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية من مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، الإمام متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، والتكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، وإتاحة العديد من السبل لهؤلاء الطلاب فور تخرجهم من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل إمكانية التحاقهم بسوق العمل مباشرة، أو الجامعات التكنولوجية أو بالمعاهد الفنية دون إجراء معادلة، ذلك بالإضافة إلي إمكانية التحاقهم بالجامعات المصرية بعد عمل معادلة.

وأكد أن جهود الوزارة وسعيها نحو افتتاح المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الحالي 2022، والعمل على افتتاح 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030.