بدء امتحانات ديسمبر بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يوم 25 الشهر الجاري

كثفت مدارس التكنولوجيا التطبيقية من استعداداتها لعقد امتحانات شهر ديسمبر الجاري للطلاب، التي تعقد بنظام الـ«بوربويت»، ويجيب الطلاب خلالها على الأسئلة في ورقة إجابة خارجية، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، ويتم شرح المقررات الدراسية في المدارس والتطبيق عليها عملياً في المعامل حتى يتمكن الطلاب من إجراء العديد من التجارب وفق إجراءات الأمن والسلامة.

إعلان النتيجة أول يناير المقبل

وأكد مصدر مسئول بوحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن الامتحانات تعقد اعتباراً من 25 ديسمبر الجاري، تنتهي 28 من الشهر نفسه، ويتم إعلان النتيجة في أول يناير المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري حالياً شرح المقررات الدراسية وتدريب الطلاب عملياً في المعامل على أحد الأجهزة، موضحاً أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تشمل مجموعة من المعامل الإلكترونية المتخصصة التي تساعد الطلاب على الابتكار، وإنجاز العديد من المشروعات الخدمية.

الامتحانات تعقد بنظام «باور بوينت» على السبورة الذكية

وتابع المصدر، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تجري الامتحانات بهدف تقييم الطلاب نظرياً وعملياً، موضحاً أن التقييم العملي يتم في معامل المدراس أو شركات الشريك الصناعي، مؤكداً أن الامتحانات تعقد بنظام «باور بوينت»، موضحاً أن المدرس يعرض الأسئلة على «الباور بوينت» باستخدام سبورة ذكية، ويطلع الطالب على الأسئلة في وقت معين، ثم يجاوب عليها في ورقة خارجية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن مدراس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على تخريج أول دفعة من الطلاب يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل متميزة وعصرية، مؤكداً أن خريجي مدارس التكنولوجيا يتم امتحانهم عن طريق رجال الصناعة، وتدريب الطلاب على أحدث الوسائل، وقياس خبراتهم، لافتاً إلى أنهم لهم الأحقية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.