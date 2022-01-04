أصالة تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «غلبان»

تستعد الفنانة أصالة لطرح أغنيتها الجديدة التي تأتي بعنوان «غلبان» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاءها الفترة الماضية من تسجيل الأغنية.

أغنية «غلبان» لأصالة من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

أصالة تطرح أغنية حنين

وطرحت أصالة خلال الأيام الماضية أغنية «حنين» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، وحصدت إشادات واسعة من الجمهور، كما حققت 7 ملايين ونصف مشاهدة خلال أيام فقط من طرحها.

وتقول كلمات أغنية «حنين»:

حنيّن وحنيته مو معقولة

فدوه اروحي لقلبه فدوه لطوله

مثل روحه ماشفت

مثل حبّه ماعشت

أخ لو شفته شسوي إني مو مسؤلة

يا ناس إني أحبه جني بهواه مجنونة

والله هذي الدنيا ماتنحمل من دونهً

أحبه هواي

زين وياي

خلاها حلم دناي

مدللني

مدوخني

أحس هو الهوى والماي

أغنية طول السنة تتخطى الـ25 مليون مشاهدة

وحققت أغنية «طول السنة» التي شاركت فيها أصالة برفقة الفنان أحمد سعد، ضمن الحملة الدعائية لإحدى شبكات الاتصال نجاحا كبيرًا، إضافة إلى تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع علي فتح الله، وإخراج هادي الباجوري، كما حصدت الأغنية أكثر من 25 مليون مشاهدة عبر «اليوتيوب» حتى الآن.

أصالة تشارك في حفل ليلة السنة في الرياض

كما شاركت أصالة مؤخرًا في حفل ليلة رأس السنة في المملكة العربية السعودية بمشاركة 13 فنانًا، وكان من بينهم الفنانة أنغام وذلك في أول لقاء بينهما بعد خلافهما الشهير، بعد تزوج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم، عام 2019.