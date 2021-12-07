أصالة تحيي حفلا غنائيا في السعودية الليلة

تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وتتراوح سعر تذكرة الحفل من 500 ريال سعودي، إلى 2500 ريال.

أصالة تحيي حفلا غنائيا في الرياض

وستقدم أصالة خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغانيها، وسوف يشاركها الحفل الفنان اليمني فؤاد عبدالواحد، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن يُقام الحفل في الساعة العاشرة مساءً على مسرح الأوايسس.

«طول السنة» تقترب من 15 مليون مشاهدة

واحتفلت الفنانة أصالة خلال الأيام الماضية بطرح أغنية بعنوان «طول السنة» برفقة الفنان أحمد سعد، وذلك ضمن حملة دعائية لإحدى شبكات الاتصالات، وحققت الأغنية 15 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، فضلًا عن تصدرها «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية «طول السنة» من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع علي فتح الله، وإخراج هادي الباجوري.

وروج الفنان أحمد سعد للأغنية عبر حسابه بموقع «انستجرام» من خلال نشر فيديو يجمعه بأصالة، وقت تسجيل الأغنية وهو يغني مقطع من أغنيتها «أكتر»، معلقا: «يلا نرجع اللي فات»، بينما نشرت أصالة فيديو وهي تغني «سألت نفسي كتير» لأحمد سعد، لترد عليه: «أنا جاهزة».

أصالة في حفل دبي برفقة ماجد المهندس

وكانت أصالة أحيت حفلًا مؤخرًا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة الفنان ماجد المهندس، وعبرت أصالة عن سعادتها بهذا الحفل، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»: «كانت ليلة حلوة كتير مع أخى الحبيب الفنّان الرّاقى جدًّا المهذّب جدًّا والإنسان جدًّا ماجد المهندس، إن شاء الله برجع بلتقيكم بأقرب وقت وتتكرّر لقاءاتنا مرّات ومرّات لندكّر حالنا بالفرح بالصحبة الخالصة الخاصة اللى بينى وبينكم.. شكرًا دائمًا على محبّتكم الغالية».