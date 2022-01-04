الأرصاد: طقس مائل للبرودة ونشاط للرياح وشبورة مائية كثيفة على الطرق

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا أن يكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ليلا ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وتتكون شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح بالسواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة العظمى 18 والصغرى 10.

الإسكندرية العظمى 18 الصغرى 12.

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 13.

سيوة العظمى 17 والصغرى 9.

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 12.

دمياط العظمى 18 والصغرى 11.

الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10.

السويس العظمى 19 والصغرى 11.

العريش العظمى 18 والصغرى 11.

سانت كاترين العظمى 10 والصغرى 2.

طابا العظمى 17 والصغرى 9.

شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 14.

الغردقة العظمى 21 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 18 والصغرى 7.

بني سويف العظمى 18 والصغرى 7.

المنيا العظمى 19 والصغرى 7.

أسيوط العظمى 18 والصغرى 8.

سوهاج العظمى 19 والصغرى 9.

قنا العظمى 19 والصغرى 10.

الأقصر العظمى 21 والصغرى 10.

أسوان العظمى 23 والصغرى 11.