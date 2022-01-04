الأرصاد تحذر السائقين من القيادة السريعة في الشبورة المائية «صور»

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على «فيس بوك»، بعض الفيديوهات والصور التي توضح تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، في الصباح الباكر، والتي حجبت الرؤية الأفقية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وخصوصًا الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة المائية الكثيفة بحلوان

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فيديوهات للشبورة المائية الكثيفة في حلوان، والمنيا، والفيوم، وقليوب، أسيوط، وقالت: «يجب القيادة بحذر.. ونتمنى السلامة للجميع».

الطقس السيئ يضرب البلاد

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ البلاد مرت خلال الثلاثة أيام الماضية بحالة من الطقس السيئ، وخصوصا على سيناء والمدن المطلة على البحر الأحمر فقد حيث اكتست الغردقة باللون الأبيض في ظاهرة نادرة الحدوث.

كما شهدت شرم الشيخ أمطار غزيرة، ووصلت الأمطار على سيناء إلى حد السيول، حيث أغلقت الكثير من الطرق، بينما كان تأثير الحالة الجوية على باقي المحافظات متوسط أو يزيد قليلا، حيث شهدت محافظات مصر الوسطى سواء أسيوط والمنيا تساقط لأمطار وصلت للغزارة على بعض المناطق، بينما تساقطت الأمطار على باقي الأنحاء أمطار إلى متوسطة لكنها استمرت لفترة طويلة من الوقت.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت العديد من الإنذارات الجوية قبلها بـ72 ساعة لكل المناطق والمحافظات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.