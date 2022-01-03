حالة الشبورة غدا الثلاثاء وتفاصيل تحذيرات الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 4 يناير، وحذرت من شبورة مائية تسود بعض الطرق ناصحة المواطنين ومن يقودون على الطرق بتوخي الحذر أثناء القيادة، مشيرة إلى أن الطقس غدًا سيكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» تفاصيل وحالة الشبورة غدا الثلاثاء وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الشبورة غدا

وحذرت الأرصاد، في بيانها، من انتشار الشبورة المائية الكثيفة غدا الثلاثاء في الصباح الباكر على بعض الطرق، التي تصل حدد الضباب، حيث تنتشر في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وفيما يلي نعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد:

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 10

دمنهور 18 10

بلطيم 19 10

مطروح 18 13

السلوم 18 10

سيوة 17 09

بورسعيد 18 12

دمياط 19 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 19 12

نخل 17 10

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 10 02

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 20 10

الأقصر 21 10

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 10

الوادي الجديد 19 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14.