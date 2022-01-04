الأرصاد تحذر من الشبورة على الطرق حتى الأحد المقبل: تصل إلى الضباب

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على الأنحاء كافة، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 4 يناير وحتى الأحد الموافق 9 من نفس الشهر، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً شديد البرودة على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس الثلاثاء

وأضافت الأرصاد، خلال البيان الصادر عنها أن طقس الثلاثاء يشهد انتشار الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح، تكون كثيفة وتصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، حيث تنتشر الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط حركة الرياح على بعض مناطق السواحل الغربية على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء: شبورة وشوائب عالقة

وتابعت الهيئة: تنتشر الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، اعتباراً من الساعة الرابعة صباحا وحتى الثامنة، فضلا عن وجود شوائب عالقة أثناء النهار، خلال يوم الأربعاء.

شبورة مائية على بعض الطرق

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارا من الخميس الموافق 6 يناير وحتى الأحد الموافق 9 من نفس الشهر، يتأثر الطقس بظاهرة الشبورة المائية فقط، والتي تنتشر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، اعتباراً من الساعة الرابعة صباحا وحتى الثامنة، مناشدة المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة التنبؤ.