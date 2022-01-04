كواليس مقتل 8 مهاجرين غير شرعيين بعد انقلاب شاحنتهم في إيران

حادث سير مروع تعرّض له 8 لاجئين يبدو أنّهم أفغان، ليلقوا مصرعهم في الحال، بمحافظة «سيستان وبلوشستان»، جنوب شرق إيران، فجر اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة «تسنيم» الإيرانية.

انقلاب شاحنة مهاجرين غير شرعيين

ولقي اللاجئون مصرعهم بعد انقلاب شاحنة من نوع «بيجو» كانت تقل عددًا من المهاجرين غير الشرعيين، حيث انقلبت في الطريق بين مدينتي خاش وإیرانشهر، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 16 آخرين كانوا على متنها، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى مدينة خاش بواسطة 6 سيارات إسعاف.

اقتراح إيراني بحق المهاجرين غير الشرعيين الأفغان

وفي أواخر عام 2020، اقترح نواب البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد لفرض أحكام مشددة تجاه المهاجرين الأفغان الذين يتدفقون على طهران من أفغانستان، وذكر موقع «راديو فارادا» المعارض، الذي يبث من العاصمة التشيكية براج، أن التشريع الجديد يفرض أحكاما قاسية بالسجن بحق المهاجرين ويعطي صلاحيات لحرس الحدود الإيراني بإطلاق النار على السيارات التي تقل هؤلاء المهاجرين.

المهاجرين الأفغان لا يتمتعون بحق قانوني

وتُلقي الخطوة، بحسب موقع «راديو فارادا»، بظلالها على أبناء الجالية الأفغانية الإيرانية التي يقدر عدد أفرادها بنحو 3.5 مليون نسمة، إذ أنّ الكثير منهم لا يتمتعون بوضع قانوني أو حقوق أساسية.

إطلاق النيران على سيارة مهاجرين أفغان

يشار إلى أنّ حرس الحدود الإيراني يطلق النار عادة على الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، ففي يونيو 2020 أطلقت الشرطة النار على سيارة تقل مهاجرين أفغان في محافظة يزد، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أفغان وإصابة خمسة أشخاص في الحادث.

ووثقت جماعات حقوق الإنسان الدولية سنوات من الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين الأفغان في إيران، بما في ذلك الاعتداء الجسدي، والاحتجاز في ظروف غير صحية وغير إنسانية.