رواد النيل: 109 ملايين جنيه مبيعات شركات حاضنة التطبيقات التكنولوجية

انتهت حاضنة الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي، من تدريب أكثر من 150 شركه ناشئة واحتضان نحو 33 شركة ناشئة، حصلت على دعم مادي وصل إلى 3.9 مليون جنيه.

وقال بيان عن المبادرة، اليوم، إنّ قيمة الاستثمارات الخارجية في المشروعات بلغت 27 مليون جنيه، وحققت مبيعاتها قدرها 109 ملايين جنيه منذ دخولها برنامج الاحتضان برعاية بنك قناة السويس.

وشارك بنك قناة السويس في برامج مبادرة رواد النيل، والتي تستهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.

التكامل بين الخدمات المصرفية وغير المالية

وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنّ التكامل بين الخدمات المصرفية والخدمات غير المالية بات يشكل محورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية، وهو ما دفع الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لتبني مبادرات عديدة لدعم ريادة الأعمال ومساعدة الشباب على الإبتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأكد «رفاعي»، في البيان أنّ دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر، يُعد بمثابة نواة لخلق صناعة وطنية ذات جودة عالية تجعلها أكثر قدرة على المنافسة محليا وعالميا، وتساعد على تزايد تدفق المنتجات المصرية للأسواق العالمية وزيادة معدلات التصدير وإحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة، كما تساهم في تنوع موارد الاقتصاد القومي وتعمل على رفع معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وفقا لرؤية مصر 2030 .

وأشار إلى أنّ بنك قناة السويس يرعى حاضنة التطبيقات التكنولوجية (SAAS) والتي تساعد رواد الاعمال والشركات الناشئة وأصحاب الأفكار في مجال التطبيقات التكنولوجية وتحويلها إلى منتجات تُسهم في حل مشكلات القطاعات الصناعية، ما ينعكس إيجابيا على رفع رفع كفاءة المنتجات وزيادتها وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأوضح «رفاعي»، أنّ حاضنة التطبيقات التكنولوجية – SAAS التي يرعاها بنك قناة السويس تقوم بتقديم الدعم الفني والاداري والمادي فـي مجـال تـطـويـر البـرمـجـيات الـتي تـسـاعـد الـشـركـات الـصـغـيـرة والمتـوسـطـة عـلـى التحــول الرقـمـي، ومجال الحلول التكنولوجية للشركات المحلية وأيضا تصدير هذه الحلول إلى الخارج.