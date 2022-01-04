صورة جديدة لـ محمد رمضان مع أحد معجبيه من الطفولة: «جمهوري بيكبر معايا»

«جمهوري بيكبر معايا»، بهذه الكلمات تحدث الفنان محمد رمضان عن جمهوره، إذ نشر صورة له مع أحد متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يحمل في يديه صورة له مع رمضان في مرحلة الطفولة.

محمد رمضان يعلق على ظهوره مع أحد متابعيه

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلاً، «جمهوري بيكبر معايا .. صباح السعادة»، وتوالت التعليقات على الفنان محمد رمضان، يتساءلون عن الأعمال الجديدة المقرر أن يقدمها خلال عام 2022.

آخر أعمال محمد رمضان

وأثار محمد رمضان جدلاً واسعاً بعد طرح أغنيته الأخيرة «متعودة» مع مطرب الراب الجزائري سولكينج، إذ استعان بصوت الزعيم عادل إمام بجملته الشهيرة «متعودة دايما» في مسرحية «شاهد مشفش حاجة».

كلمات أغنية متعودة لمحمد رمضان

والأغنية من كلمات محمد رمضان وسولكينج وزوكش وجاءت كلماتها كالتالي:

الست عنايات متعودة تعمل سهرات في البيت

وكانت دايما متعودة دايما متعودة تسمعني في تليفون

متعودة تشوفيني كل يوم

أيوه أنا غير كل دول Iam African شايفة حبيبتي اللون

غاروا مني ليه ومني كتير احتاروا

سهرانة طول الليل قاعدة بتسمعيني

في داره متعودة في باريس متعودة في دبي

أنا سر من الأسرار

أبويا وحد قطرين أنا عفش بيتنا آثار وقصورنا عالشطين

لمحت بنت الزين فرعون وجننتيه

سحرني كحل العين وراكي لففتيه

بس عادي يلا سهلة مفيش حاجة مستاهلة

أجيلك كل ثانية.. أجيلك كل وهلة.