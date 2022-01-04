محافظ أسيوط يشدد على تطهير مخرات السيول وإزالة أي عوائق بها

قال المهندس عمر سيف النصر، مدير عام ري أسيوط، إنه يجرى المرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة وبحيرات التخزين بصفة دورية، للوقوف على الحالة الفنية لها، وتنفيذ حملات لتطهيرها، وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات، والتأكد من جاهزية المسارات لتصريف المياه الزائدة وخلف السدود وإزالة أية عوائق موجودة بها؛ لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي.

متابعة دورية تحسبا لحدوث أي طارئ

وأوضح «سيف النصر» أنه يجرى التأكد أيضا من جاهزية مصارف التخفيف، وقدرة البوابات للفتح والقفل، تحديدا المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة، لافتا إلى اهتمام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتوجيهاته المستمرة لاتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة، وتنفيذ التدابير والأعمال الواجب تنفيذها كافة على شبكات المجاري المائية، على أن تنفذ الخطة العاجلة التي وضعتها المحافظة فورا، بمشاركة الأجهزة المعنية وبالتنسيق مع إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في هذا الشأن، تحسبا لحدوث أي طارئ.

محافظ أسيوط يشدد على تطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق

وكان محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، شدد على اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة كافة، ومراجعة مخرات السيول بنطاق المحافظة وتطهيرها، وإزالة العوائق منها أولا بأول، لمواجهة الأزمات، تحسبا لأوضاع الطقس غير المستقرة، ومجابهة أية تقلبات جوية أو أمطار أو سيول محتملة خلال الفترة المقبلة.

وشدد «سعد» على تقديمه لسبل الدعم الممكنة كافة، وتسخير الإمكانيات اللازمة لذلك، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بذلك، خاصة مديرية الري والوحدات المحلية بالمراكز والقرى؛ للتأكد من جاهزية المخرات والسدود.