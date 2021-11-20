خطة المحافظات لمواجهة الأمطار.. صيانة البالوعات وتطهير مخرات السيول

أعلنت المحافظات رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز والمدن والقرى والأحياء، لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2021.

إجراءات مكثفة للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ في القليوبية

وكلف عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

صيانة بالوعات الأمطار بالغربية

وفي الغربية، تابع الدكتور المهندس حمدي محمد شطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة.

وأشار رئيس الشركة إلى اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق علي مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار، والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كل الجهات.

وناشد «شطا» المواطنين بأنه في حال حدوث أي مشاكل أو طوارئ عليهم سرعة التواصل على رقم الطوارئ (125) من أي خط أرضى أو عن طريق خدمة تطبيق «واتس آب» على الرقم (01200366333).

تجهيز معدات شفط المياه في المنيا

وأكد الدكتورمحمد حلمى رئيس مدينة المنيا على جاهزية جميع المعدات للتعامل مع موجة الطقس المتوقعة والتحرك الفورى للتعامل مع الأزمات والأحداث، موجها غرف العمليات بالقرى بالتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة لتفادى أى معوقات قد تعيق الحركة بالشوارع.

ووجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء المدن والمراكز التسع بالتأكيد على جاهزية المعدات تحسبا لموجة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة والتحرك الفورى للتعامل مع أى حدث طارئ، وذلك بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز.

تطهير مخرات السيول في أسيوط

وفي السياق ذاته، كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قيادات المحافظة بالتنسيق مع مديرية الري ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتكثيف المتابعة والجولات الميدانية والمرور على مخرات السيول، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي أمطار أو سيول متوقعة، وتنفيذ أعمال التطهير للترع والمصارف، وإزالة العوائق.

ولفت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة التطهير الدائم للترع والمصارف وإزالة العوائق والتعديات على مخرات السيول والتأكد من جاهزية مصارف التخفيف وكافة المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.