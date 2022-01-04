نقيب التمريض: خطة لتغطية عجز الأطقم بكافة مستشفيات مصر خلال عامين

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، والمشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وعضو مجلس الشيوخ، عن خطة تغطية عجز أطقم التمريض بكافة المستشفيات في مصر.

زيادة المرتبات والحوافز

وقالت نقيب التمريض، في بيان لها اليوم، إنّ الدولة تتوسع رأسياً وأفقياً لتغطية عجز التمريض في كافة المحافظات، تزامنًا مع تطبيق التأمين الصحي الشامل، حيث اتجهت وزارات الصحة والتعليم العالي لافتتاح معاهد فنية وكليات للتمريض إلى جانب مدارس التمريض بنظام الخمس سنوات والتي تعادل المعاهد الفنية.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بأنّ تطبيق منظومة التأمين الصحي في المحافظات كان له دوراً كبيراً في الحد من هجرة التمريض وتهربهم من العمل في القطاع الحكومي، بعد زيادة المرتبات والحوافز لأطقم التمريض بالمنظومة.

التأمين الصحي الشامل يقضي على هجرة التمريض

وأكدت أنّ السنوات المقبلة ستشهد انفراجة في أعداد أطقم التمريض، لافتة إلى القضاء على عجز التمريض نهائياً خلال العامين المقبلين، وتابعت قائلة: «بالرغم من كون مهنة التمريض من المهن الصعبة، إلا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ستقضي على هجرة الأطقم للعمل في المستشفيات الحكومية».

ولفتت إلى أنّ الهيئة العامة للرعاية الصحية تقوم بتدريب أطقم التمريض على التخصصات الدقيقة والحرجة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتوازي مع تغطية العجز بالمستشفيات، لافتة إلى تدريب أطقم التمريض نظرياً وعملياً على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة، فضلا عن تدريبات بمركز مجدي يعقوب للقلب ومعهد ناصر للتعامل مع حالات القلب وزراعات الكلى والكبد والنخاع وهي تخصصات جديدة على أطقم التمريض، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل بالتعاون مع الجانب الإيطالي.