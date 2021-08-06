الرعاية الصحية: استشهاد 200 وإصابة 5 آلاف من أطقم التمريض بسبب كورونا

قالت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن عدد شهداء التمريض جراء فيروس كورونا وصل لما يقرب من 200 من أطقم التمريض، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف مصاب، تم تعافيهم من الإصابة وعادوا مرة أخرى لميدان العمل لمحاربة عدو فيروس «غير مرئي».

وأضافت «محمود»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الجمعة، إنه من أكثر المتضررين جراء تفشى فيروس كورونا الفريق الصحي وعلى رأسهم فريق التمريض، الذي يبلغ 300 ألف ممرض وممرضة على مستوى الجمهورية، ومسجلين في النقابة، والذين كان لهم دور فعال وكبير في الفترة الماضية، قائلة «الوطنية ليست شعارات ولكن أفعال، والممرضين أدوا دورهم كما يجب».

وأشارت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنّ مصر استطاعت من خلال القيادة السياسية القوية في إدارة ملف كورونا والتأمين الصحي الشامل والمبادرات الصحية خلال الأعوام الماضية، لافتة إلى أن بعض الممرضين ظلوا في المستشفيات وبخاصة مستشفيات العزل والصدر والحميات، لمدة 4 أشهر متصلة، مضيفة: «أعرف ناس كانت مسؤولة في مكافحة العدوى داخل المستشفيات واستشهدوا».

وأكدت أن مصر تعيش ثورة حقيقية لتطوير المنظومة الصحية من خلال تطبيق النظام الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية الذى كنا نحلم به منذ سنوات، متابعة: «أنا بقالي أكتر من 25 سنة في المجال كنت أتمنى شكل الممرضة بالشكل اللي احنا بنشوفه هذه الأيام من ناحية الجوهر والمظهر».

وأوضحت: أنه تم انتقاء «يونيفورم» للممرضين من دول كثيرة في العالم، إضافة للمستشفيات الخاصة المتميزة في مصر، والتوصل لزي موحد يتكون من 13 كود في هيئة الرعاية الصحية للمرة الأولى، وسوف يتم تعميمه على كل التمريض في مصر.