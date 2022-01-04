إحالة متهمين اثنين بقتل سائق «توك توك» بالإسماعيلية إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد حسين، وعضوية المستشارين ولاء طاهر، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر ياسر مدبولى، وهيثم عمران، أوراق المتهمين بقتل سائق توك إلى المفتي، وحددت جلسة 10 فبراير للنطق بالحكم.

قرار المحكمة

وجاء في القرار إحالة كلا من حسين جبريل عبد العاطي، 26 سنة، عاطل مقيم بقرية سرابيوم بمركز فايد، وخيري محمد الضوي، 21 سنة، عامل بمزرعة، مقيم بالعنوان ذاته، إلى مفتي الجمهورية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم قتل سائق «توك توك» وإلقاء جثمانه في ترعة الإسماعيلية، في شهر رمضان الماضي، بغرض سرقة المجني عليه، الشخصية والمركبة التي يعمل عليها.

وقالت المحكمة في قرار الإحالة أنهما بيتا النية على قتل المتهم، وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض، وخططا لإبقاء جثمانه في ترعة الإسماعيلية.

وتحفظت الشرطة عند القبض على المتهمين على «قفل بلاستيكي»، قيدا به حركة المجني عليه، بعد أن استدرجه المتهم الأول وتوجه به لمكان تواجد زميله الآخر.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الآخر أشهر السلاح الأبيض على المجني عليه، وأطبق الأول بساعدة الأيسر على عنقه إلى أن فارق الحياة، وأحكما غلق الأداة «قفل البلاستيك»، قاصدين من ذلك قتله.

العثور على الجثمان بعد شهرين

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثمان المجني عليه ملقاة في ترعة الإسماعيلية، بعد شهرين من البحث عنه بمعاونة الأهالي، وأعيد «التوك توك» من أحد الأماكن في مركز التل الكبير بالشرقية.

وقال قرار الإحالة، إن تلك الجناية اقترنت بـ3 أخرى، وهي خطف المتحمي عليه بالتحايل وسرقة الدراجة النارية، وهاتفي محمول ومبلغ مالي قدره 120 جنيها، وحيازة أسلحة على النحو المبين بالتحقيقات.

القبض على المتهمين

وتمكن ضباط مباحث مركز فايد بالتعاون مع ضباط مركزي التل الكبير والقصاصين من تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهما، وضبط السلاح المستخدم والمركبة المسروقة، بعد تتبع هاتف محمول المجنى عليه.

وبمواجهة المتهمين بتحريات البحث الجنائى اعترفا بتفاصيل ارتكابهما للواقعة، وأرشدا عن مكان إخفاء الـ«توك توك»، وأكدا تكوينهما تشكيل عصابي لسرقة هذا النوع من المركبات، وبيعها في القاهرة.