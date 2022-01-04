مساعد وزير العدل يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي بمجمع محاكم الإسماعيلية

يتفقد المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل للتطوير التقني، اليوم الثلاثاء، مجمع محاكم الإسماعيلية، لمتابعة تنفيذ مشروعات الميكنة والتحول الرقمي.

ومن المقرر أن يصل «كامل» إلى المحافظة، خلال الساعات المقبلة، لمتابعة تنفيذ القانون من خلال عمل دوائر الجنايات بمحكمة استئناف الإسماعيلية، ومتابعة ميكنة محاكم الجنح والجنح المستأنف بمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية.

لقاء مع المحامين

ويستقبل المستشار «أحمد أبو عمرو، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، ومحمد منير عبدالفهيم، رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية»، مساعد وزير العدل، لتفقد بعض أعمال التطوير بالمجمع.

ومن المقرر أن يعقد مساعد وزير العدل لقاءً مع المحامين بنقابتهم في الإسماعيلية، للتعريف بأعمال التحول الرقمي وإقامة الدعوى عن بعد.

تطوير المحاكم بالتحول الرقمي

واتجهت وزارة العدل والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات المختلفة، عبر تنفيذ مجموعة من المشروعات الإلكترونية.

واستخدمت الجهات القضائية أنظمة مختلفة لتقديم خدمات التقاضي في ساحات العدالة وتجديد حبس المتهمين عبر الأنظمة الرقمية، إضافة إلى تقديم البلاغات للنيابة العامة ونيابات الأسرة إلكترونيا.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، الانتهاء من مشروعات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية» بميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح، وخدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية، والأرشيف الإلكتروني، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتطبيق «أرغب في عمل توكيل».