صاحب «الغزالة رايقة» يتعاون مع موزع «عود البطل»: «استنوا حاجة جامدة» (فيديو)

يعيش الطفل محمد أسامة، حالة من النشاط الفني، بعد نجاح أغنيته الأخيرة «الغزالة رايقة»، ضمن فيلم «من أجل زيكو»، والمُقرر طرحه في السينمات اعتبارًا من غد الأربعاء.

ساسو: استنوا حاجة جامدة لمحمد أسامة

ويتعاون محمد أسامة، مع الموزع إسلام ساسو، أحد أبرز موزعي المهرجانات، مثل «بنت الجيران» و«عود البطل»، حيث انتهى من تسجيل أغنية جديدة معه، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، رافضًا الإفصاح عن تفاصيلها.

ونشر إسلام ساسو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بمحمد أسامة، مُعلقًا عليها بقوله: «استنوا حاجة جامدة لمحمد أسامة.. الصوت القمر صاحب أغنية الغزالة رايقة مع دي جي ساسو».

محمد أسامة: «مش هغني مهرجانات»

وكان محمد أسامة، كشف خلال بث مباشر له في «الوطن»، عن عدم ارتباطه بأغاني المهرجانات وأكد أنه لا يهواها باستثناء بعض الأغاني، مثل «سبايسي»، وقال: «مش هغني مهرجانات».

10 ملايين مشاهدة لـ «الغزالة رايقة»

وحققت أغنية الغزالة رايقة، غناء محمد أسامة وكريم محمود عبد العزيز، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها قبل أيام، كما تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت نحو 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية الغزالة رايقة، تُعد الأغنية الدعائية لفيلم من أجل زيكو، للفنانين كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي، والمخرج بيتر ميمي، ومن المُقرر طرحه في السينمات اعتبارًا من الغد الأربعاء، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد.

وتقول كلمات أغنية «الغزالة رايقة»

يا ليل ليل يا ليل

لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة

يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه

ماتقرب مني حبه لا لسه شوية حبة

طب وحياة المحبة مادام

جيت جنبي خلاص خليك

الطلبة دي لا ده قلبي

الطلبة دي لا ده قلبي

بيدق ورا المقسوم

الدلع له ناسه متاسسين بأساسه

وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان

ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته

مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال

الطلبة دي لا ده قلبي

الطبلة دي لا ده قلبي

بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة

يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه

ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة

طب وحياة المحبة مادام جيت

خلاص خليك