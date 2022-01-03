اتهامات بسرقة أغنية «الغزالة رايقة» من أخرى روسية.. والملحن: لا تعليق

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للأغنية الروسية «Wild Lioness» للفرقة الروسية الثنائية، المكونة من المطربين «أليكس وروس»، على أنها الأغنية الأصلية التى سرقت منها أغنية الغزالة رايقة، الترويجية لفيلم من «أجل زيكو»، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

أغنية الغزالة رايقة مقتبسة من أغنية روسية

أغنية الغزالة رايقة من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد طارق يحيى، من إنتاج كرافت ميديا، وتقول كلماتها:

ياليل ليل يا ليل

لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة

يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه

ماتقرب مني حبة لا لسه شوية حبة

طب وحياة المحبة ما دام

جيت جنبي خلاص خليك

الطبلة دي لا ده قلبي

الطبلة دي لا ده قلبي

بيدق ورا المقسوم

الدلع له ناسه متأسسين بأساسه

وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان

ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته

مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال

الطبلة دي لا ده قلبي

الطبلة دي لا ده قلبي

بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة

يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه

ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة

طب وحياة المحبة مادام جيت

خلاص خليك

ورفض ملحن الأغنية إيهاب عبدالواحد، التعليق على الاتهامات الموجهة لسرقة أغنية الفيلم، قائلا لـ«الوطن»: «لا تعليق لدي على ذلك».

أغنية الغزالة رايقة من كلمات منة عدلي القيعي

«من أجل زيكو»، يشارك فيه كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.