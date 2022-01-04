محمد أسامة صاحب أغنية «الغزالة رايقة».. اكتشف موهبته بعد وفاة أبوه

حظى الطفل محمد أسامة، بردود فعل واسعة، خلال الأيام القليلة الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نجاح أغنيته الجديدة «الغزالة رايقة»، والتي جاءت ضمن الحملة الدعائية لفيلم «من أجل زيكو» الذي سيُطرح في دور العرض اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

أكثر من 6 ملايين مشاهدة لأغنية الغزالة رايقة

وأعرب محمد أسامة، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن أغنية الغزالة رايقة، والتي تصدرت تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت أكثر من 6 ملايين مُشاهدة، موضحًا أنّ ترشيحه لأداء الأغنية كان من قبل الكاتبة منة عدلي القيعي، وإيهاب عبد الواحد، وذلك بعد مُشاهدته في الفيديو الذي جمعه بـ كريس.

وكشف صاحب أغنية الغزالة رايقة، بداية مشواره مع الغناء، موضحًا أنه اكتشف موهبته الغنائية قبل عدة سنوات، وعقب وفاة والده، قائلًا خلال حواره مع «الوطن»، «بعد ما أبويا توفى، بدأت أقعد مع أصحابي كتير، وكنت بغني وسطهم لحد ما قالوا إن صوتي حلو، ونفس الموضوع برضه لما المُدرسة عندي في الفصل سمعت صوتي وقالت لي إن بعرف أغني».

وأوضح «بدأت أتعامل مع الأمر بشكلٍ جاد، وأمارس الغناء، واشتركت في كورسات لتنمية موهبتي، في دار الأوبر المصرية»، لافتًا إلى أنّ والدته وشقيقيه لهم دور كبير في النجاح الذي وصل إليه حتى الآن، كونه يتلقى دعمًا كبيرًا منهم، مُعربًا عن آماله بأنّ يكون نجمًا كبيرًا في عالم الغناء بالمستقبل.

وتقول كلمات أغنية الغزالة رايقة

يا ليل ليل يا ليل

لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة

يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه

ماتقرب مني حبه لا لسه شوية حبة

طب وحياة المحبة مادام

جيت جنبي خلاص خليك

الطلبة دي لا ده قلبي

الطلبة دي لا ده قلبي

بيدق ورا المقسوم

الدلع له ناسه متاسسين بأساسه

وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان

ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته

مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال

الطلبة دي لا ده قلبي

الطبلة دي لا ده قلبي

بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة

يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه

ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة

طب وحياة المحبة مادام جيت

خلاص خليك