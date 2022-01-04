استمرار صرف المعاشات لأكثر من 10 ملايين و600 ألف مواطن لليوم الرابع

يواصل أصحاب المعاشات والمستفيدون عنهم البالغ عددهم نحو 10 ملايين و600 ألف مستفيد، صرف معاشات شهر يناير 2022 لليوم الرابع على التوالي، من البنوك ومكاتب البريد المنتشرة في أرجاء الجمهورية ومن خلال المحفظة الإلكترونية، ومنافذ شركة «فوري»، كما أوضح بنك ناصر الاجتماعي، عن تشغيل بطاقات ميزة المدفوعة مقدما لكل عملاء البنك، بعد إصدارها.

بطاقة ميزة تمكن حاملها من سداد المدفوعات الحكومية

وأكد بنك ناصر الاجتماعي أن بطاقة ميزة تمكن حاملها من سداد المدفوعات الحكومية المختلفة الشراء من مختلف التجار، وإتاحة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، تماشيًا مع خطة الدولة في استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات والمرتبات ببطاقات ميزة المدفوعة، كما يمكن لحامل بطاقة ميزة التعامل من خلال شركة فوري وجهات الدفع الإلكتروني لشركات المحمول.

وأشار البنك في تقرير له، إلى أن صرف المعاشات من خلال شركة فوري له أثر كبير في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي، ما يسهم في الحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم.

صرف 250 مليار جنيه معاشات

من جانبها، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم صرف نحو 250 مليار جنيه معاشات وحقوق تأمينية خلال العام المالى 2020- 2021، لنحو 10.6 مليون مستفيد، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات، مشيرا إلى زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية من المؤمن عليهم 128.4 مليار جنيه بزيادة 14.6 مليار جنيه، كما تم زيادة المعاشات المستحقة في عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه.

وأكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن»، أن كل صاحب معاش، أو مستفيد من المعاش، ويحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاشه من أي ماكينة صراف آلي.