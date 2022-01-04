بدء عرض مسرحية «حلم جميل» للفنان سامح حسين في قصر ثقافة قنا اليوم

تبدأ مسرحية «حلم جميل»، عروضها اليوم الثلاثاء، وحتى السبت المقبل 8 يناير، في قصر ثقافة قنا، وذلك استمرارًا لخطة البيت الفني للمسرح لتقديم عروض النجوم جنبًا إلى جنب مع عروض الشباب داخل القرى والنجوع.

أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير الذي حققه عرض «حلم جميل» من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان أيمن عزب، وإخراج إسلام إمام.

واستقبل فريق مسرحية حلم جميل، مع جمهور محافظة الأقصر العام الجديد على مسرح قصر ثقافة الأقصر، ليختتم لياليه بالمحافظة مساء أمس الاثنين، حيث شهد العرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال 5 ليالي عرض.

حلم جميل في قنا

ويأتي عرض «حلم جميل» ضمن مشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وهو المشروع الذي يقدمه البيت الفني للمسرح، و تشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب و الرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة قنا، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

140 ليلة عرض داخل قرى مبادرة «حياة كريمة»

وأضاف مختار، في بيانٍ صحفي، أنه ولأول مرة في تاريخ البيت الفني للمسرح ينتقل هذا العدد من العروض للمحافظات، حيث قدم البيت الفني للمسرح هذا العام 400 ليلة عرض خارج محافظتي القاهرة والإسكندرية بما يفوق الـ20 عرضًا مسرحيًا، منهم 140 ليلة عرض داخل قرى مبادرة «حياة كريمة»، داعيًا سفراء حياة كريمة وكل الداعمين للمبادرة الرئاسية لمتابعة عروض المسرح داخل قرى مصر ونجوعها.

تعرف على أحداث مسرحية حلم جميل

جدير بالذكر أن «حلم جميل» عن رائعة تشارلي شابلن، وهو عرض غنائي موسيقى استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثري.

أبطال مسرحية حلم جميل لـ سامح حسين

«حلم جميل» من بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبد الهادي، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، وهي من تأليف طارق رمضان، وديكور حازم شبل، وملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.