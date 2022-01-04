عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في حماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، اليوم، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وفقا لما أوضحته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

ولفتت إلى أن شرطة الاحتلال شرعت بالتدقيق في هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى في محاولة لتفريغه، خاصة في ساعات اقتحام المستوطنين له.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، علمية هدم اليوم الثلاثاء لمركز صحي في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فإن آليات بلدية الاحتلال وعناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت جبل المكبر خلال ساعات الصباح الباكر، وشرعت في هدم جزء من مركز عبد الله الشيخ الصحي.

سلطات الاحتلال نفذت الهدم بشكل فجائي

وقال المدير التنفيذي للمركز الطبي «غسان جلاجل»، لوكالة الأنباء الفلسطينية: «قدمنا استئنافا ضد قرار الهدم، إلا أنّ سلطات الاحتلال نفذت الهدم بشكل فجائي لجزء من المركز بمساحة ثمانين مترًا مربعًا، بما يعادل نصف المساحة، دون انتظار الرد على الاستئناف»، منوها إلى المركز يخدم نحو 21 ألف نسمة من سكان البلدة.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قالت أمس إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان في أراضى الدولة الفلسطينية، ونوهت إلى أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائم الاستيطان المتواصلة وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض توسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية.