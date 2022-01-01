إصابة 4 فلسطينيين إثر مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية في قلقيلية

أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أصيب خلالها المواطنون الأربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق.

مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين

وتشهد المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة نابلس، تصعيدًا غير عادي من قبل المُستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة «حومش» قبل نحو أسبوعين.