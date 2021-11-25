خالد الصاوي يزف بشرى لجمهوره في عيد ميلاده: حالتي الصحية تتحسن

كشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بانزلاق غضروفي ما بين الفقرتين الثالثة والرابعة مرتجع، وهو ما تسبب في شعوره بالآم مبرحة بالعمود الفقري بعد إصابته أثناء تصوير مشاهده في فيلم «القاهرة مكة» داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

«الصاوي»: أتحسن بشكل بسيط

وقال «الصاوي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه ملتزم بجلسات العلاج الطبيعي في الوقت الراهن، وأن يتحسن بشكل بسيط، مضيفًا: «أستأذنت الأطباء في السباحة لأنني لست من هواة الجلوس كثيراً في المنزل، فاتفقنا على تدريبات ومدد زمنية معينة للسباحة، كما أعكف حالياً على قراءة عدد من السيناريوهات المعروضة عليّ».

خالد الصاوي: سعيد بفوزي بجائزة أفضل ممثل عن «صندوق الدنيا»

وفي سياق مختلف، أعرب خالد الصاوي عن سعادته البالغة بفوزه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «صندوق الدنيا» من المهرجان المصري الأمريكي للسينما بنيويورك في دورته الأولي، مؤكداً أن هذه الجائزة أثلجت صدره لأنه يعتز بتجربته في هذا الفيلم وتعاونه فيه مع المخرج عماد البهات.

ويشارك في بطولة الفيلم رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبد الله، أحمد كمال وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج عماد البهات.

خالد الصاوي يشكر جمهوره على تهنئته بعيد ميلاده

وعلى الجانب الآخر، توجه خالد الصاوي بالشكر لكل من هنأه في عيد ميلاده، اليوم الخميس، مؤكداً أنه يثمن تهنئة الناس له بيوم مولده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر أعمال خالد الصاوي مشاركته في بطولة فيلم «200 جنيه» المعروض حالياً بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية، وشاركه البطولة كل من أحمد السقا، ليلي علوي، غادة عادل، هاني رمزي، أحمد السعدني، مي سليم، أحمد رزق، محمود حافظ، دينا فؤاد، ملك قورة، طارق عبد العزيز، أحمد آدم، علاء خالد، رشا سامي، عبير فاروق وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.