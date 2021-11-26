أول ظهور لـ خالد الصاوي في مهرجان القاهرة السينمائي بعد الوعكة الصحية

ظهر الفنان خالد الصاوي، لأول مرة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، في النسخة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا المصرية.

وقدم «الصاوي» حفل الافتتاح الرسمي، حيث ظهر مرتديًا قبعة، وظهر وهو يجري بخطوات راقصة على المسرح، ثم ألقى القبعة على الجمهور.

وعكة صحية وكرسي متحرك

كان الفنان خالد الصاوي أثار قلق متابعيه بعد تعرضه لوعكة صحية وظهوره على كرسي متحرك خلال الأسابيع الماضية.

بدأت قبل قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ43، والتي تقام في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة 63 دولة، وسط تطبيق كامل لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أنشطة وفعاليات المهرجان، حيث يتم تعقيم كل القاعات وصالات العرض.

وقدمت قناة dmc وهي الشريك الرئيس للمهرجان، بثًا مباشرًا لحفل افتتاحه، والذي من المقرر أن تُكرم فيه الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، عن مجمل أعمالها الفنية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة، إضافة إلى منح النجم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، ويأتي ذلك تقديرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات والأعمال السينمائية البارزة في مسيرته الفنية.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي ينطلق اليوم 26 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط حضور مكثف من الفنانين والإعلاميين، ويشهد المهرجان تكريمات للعديد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الندوات الثقافية والفنية.