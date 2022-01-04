شركات السياحة: إجازات السعودية تنعش إشغالات فنادق القاهرة بداية من غد

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الالكترونية، بغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ إشغالات فنادق القاهرة وشرم الشيخ ستبدأ فى الإرتفاع بعد غد الخميس، بسبب الإجازات السعودية، لافتا إلى أنّ العديد من الأسر السعودية حجزت رحلات إلى مصر لقضاء إجازاتهم خلال الفترة من 6 إلى 16 يناير الجاري، موضحا أنّ السعودية احتلت المركز الأول في إرسال السياح لمصر خلال العام الماضي.

أعداد السياح الوافدين لمصر حاليا

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ الحركة السياحية الوافدة حاليا إلى المدن السياحية المصرية مستمرة، لافتا إلى أن نسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان متوسطة، وذلك لتواجد أعداد من سياح إسبانيا وفرنسا وأمريكا، فضلا عن العديد من سياح دول أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا وبريطانيا وروسيا وأوكرانيا وإيطاليا أنعشت نسب الإشغال بفنادق الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ .

زيادة معدلات السياحة العربية خلال يناير

وأشار رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة الشركات السياحية إلى أنّ شهر يناير الجاري سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ولاسيما الخليجية وذلك بسبب إجازات منتصف العام الدراسي، لافتا إلى أنه بعد انتهاء الإجازات السعودية يوم 16 يناير الجاري، ستبدأ الإجازات بكل من الإمارات والكويت والبحرين، موضحا أنّ غالبية السياح العرب القادمين لمصر يفضلون قضاء إجازاتهم بالقاهرة، مشيرا إلى أنّ السياحة العربية هامة جدا لمصر حيث تمثل نحو 30% من إجمالي أعداد السياح الذين يزورون المقصد السياحي المصري سنويا .

وكان الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية «مستثمرو السياحة»، بجنوب سيناء أكد فى تصريح لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة شهدت تراجعا ملحوظا بسبب متحور أوميكرون الذي تسبب في قيام العديد من الدول المصدرة لمصر بوضع قيود على حركة سفر مواطنيهم للسفر للسياحة بالخارج.