شركات السياحة: فنادق القاهرة تسجل نسبة إشغالات 100% خلال رأس السنة

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن حجوزات فنادق القاهرة الكبرى فئة الـ 5 نجوم خلال إجازات رأس السنة تقترب من الـ 100%، فيما تبلغ نسب الحجوزات بفنادق القاهرة والجيزة فئة 4 نجوم خلال تلك الفترة نحو 85%، وتابع «هناك نحو 31 فندقا فئة 5 نجوم بالقاهرة الكبرى خاصة الموجودة على كورنيش النيل ووسط البلد أغلقت الحجز الالكترونى خلال رأس السنة بعد ان أصبحت الحجوزات كاملة».

ارتفاع نسب الاشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ والاقصر واسوان برأس السنة

وأضاف لـ«الوطن»، أن ارتفاع نسب إشغال المنشآت الفندقية خلال رأس السنة ليس مقصورا فقط على فنادق القاهرة الكبرى، حيث وصلت نسب حجوزات فنادق شرم الشيخ والغردقة خلال تلك الفترة لأكثر من 90%، كما شهدت نسب حجوزات الفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان زيادة مطردة خلال رأس السنة بحيث ستصل نسب الاشغال المتوقع بها خلال تلك الفترة إلى أكثرمن 80%، لافتا إلى أن تلك النسب جيدة للغاية فى ظل معاناة العالم من متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».

الحركة السياحية الوافدة لمصر متنوعة

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال إجازات رأس السنة ستكون من غالبية الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح للمقصد السياحى المصري حاليا مثل ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وأوكرانيا وبعض الدول العربية، موضحا أنّ نسب الإشغال المرتفعة ستستمر على الأقل حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل .

وكان هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أن جميع الفنادق المصرية بكافة المحافظات السياحية جاهزة لاستقبال أية أعداد من السياح خلال احتفالات رأس السنة، التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا كبيرا في نسب الإشغال خلال تلك الفترة، موضحا أن العديد من المنشآت الفندقية بدأت في وضع شجرة عيد الميلاد وبابا نويل احتفالا بقرب العام الميلادي الجديد.