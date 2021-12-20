«السياحة»: نستهدف تدريب 25 ألفا من العاملين بالفنادق بحلول يونيو 2022

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم، إن الغرفة تستهدف الانتهاء من تدريب نحو 25 ألف عامل من العاملين بالفنادق بحلول شهر يونيو 2022.

وأضاف «عاقل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجري حاليا تنظيم دورات تدريبية مكثفة للعاملين مدتها يومان، موضحا أنه يتم التركيز خلال التدريب على العاملين بأقسام الغذاء والمشروبات بالمنشآت الفندقية، مشيرا إلى أن وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، تضع على رأس أولوياتها حاليا تدريب العاملين بالقطاع السياحي، وذلك للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للسائح.

120 ألف عامل بالقطاع الفندقي المصري

وأكد أن عدد العاملين المؤمن عليهم حاليا بالقطاع الفندقي المصري نحو 120 ألف عامل، مشيرا إلى أن جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال فبراير 2020، تسببت في هجر أعداد كبيرة من العمالة الفندقية المدربة للعمل، واتجاههم للعمل بالدول العربية الشقيقة أو بمهن أخرى داخل القطاع السياحي تكون أكثر استقرارا، موضحا أن الغرفة تحاول من خلال تدريب العمالة الموجودة حاليا، تعويض العمالة المدربة التي تركت العمل الفندقي.

إجراءات للارتقاء بالخدمات المقدمة في الفنادق

وأشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية اتخذت خلال الأشهر الماضية، العديد من الإجراءات لتجويد الخدمة المقدمة للسياح بالفنادق؛ كإقرار نظام جديد لتصنيف الفنادق المصرية وفقا للمعايير العالمية التي تم وضعها بواسطة منظمة السياحة العالمية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية وغرفة المنشآت الفندقية، فضلا عن وضع حد أدنى مقابل خدمة الإقامة بالفنادق؛ لإنهاء ظاهرة حرق الأسعار، وتكليف شركات دولية متخصصة في اشتراطات السلامة الصحية؛ للتأكد من التزام الفنادق بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وسلامة وصحة الغذاء المقدم للنزلاء والرواد.

ويشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أعلنت أنها تضع تدريب العاملين بالقطاع السياحي، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزبائن والنزلاء بالمنشآت الفندقية والسياحية على رأس أولوياتها.