مساعد وزير العدل يتفقد أعمال التطوير الرقمي بمجمع محاكم الإسماعيلية

استقبل المستشار أحمد أبو عمرو، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، والمستشار محمد منير عبدالفهيم، رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، ظهر اليوم، مساعد وزير العدل، المستشار طارق كامل، لتفقد بعض أعمال التطوير الرقمي بمجمع محاكم الإسماعيلية.

والتقى مساعد وزير العدل عددا من القضاة وأعضاء نقابة المحامين، بوجود إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محاميي الإسماعيلية، لمناقشة خطة التطوير الرقمي، وما جرى الوصول إليه في مجمع محاكم الإسماعيلية.

مساعد وزير العدل يتفقد أعمال التطوير

وتفقد المستشار طارق كامل، مبنى محكمة جنح الإسماعيلية، وما جرى به من تطوير خلال الفترة الماضية، وبدء ميكنة أعمال التقاضي.

وعقد «كامل» اجتماعا حضره رئيس «محكمة الإسماعيلية الابتدائية، ومحكمة شمال سيناء» وعدد من القضاة والمحامين؛ لمناقشة ما سيجرى إنجازه، خلال الفترة المقبلة.

وقال المستشار طارق كامل، إنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية الجادة، وتعليمات وزير العدل، تعمل الوزارة على تفعيل خطة كاملة لعملية الميكنة والرقمنة، تتهي خلال مدة قصيرة جدا.

وتابع مساعد وزير العدل، في كلمته اليوم خلال زيارة مجمع محاكم الإسماعيلية: «خلال عام من الآن نعدكم أننا سنكون في تغيير كبير وجذري لعمليات التقاضي كافة، لمساعدة أصحاب الحقوق في الحصول عليها في أسرع وقت، وتسهيل عمليات التقاضي».

ومن المفترض أن يتفقد «كامل» خلال زيارته أعمال تنفيذ القانون، من خلال عمل دوائر الجنايات بمحكمة استئناف الإسماعيلية، ومتابعة ميكنة محاكم الجنح والجنح المستأنف بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية.

التطوير الرقمي لمجمع المحاكم

وقال المستشار طارق كامل، إن عملية التحول الرقمي بالوزارة بدأت منذ عام 2015، وأنشأ قطاع متخصص للتوصل مع جهات الدولة لتنفيذ عملية التطوير التكنولوجي، مشيرا إلى أن وزارة العدل كانت أول المشاركين في بوابة مصر الرقمية.

وتابع: «نحن نستكمل أعمال التحديث التي تمت في الوزارة على مدار سنوات لكن بخطى أسرع لتحقيق أفضل نتائج في القضايا، وتحقيق العادلة الناجزة».