رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك لمعرفة قيمة الفاتورة قبل سدادها، حيث تقدم الشركة المصرية للاتصالات، خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وأيضا يمكن سداد قيمة الفاتورة شهريا أو ربع السنة أو سنويا.

وفي إطار اهتمام المواطنين بالبحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، خاصة أن إصدار وبدء دفع فاتورة شهر يناير الجاري، يكون من 15 يناير 2022، مع فترة سماح حتى 14 فبراير، تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها الرابط وخطوات الاستعلام وسداد فاتورة التاليفون الأرضي، كما يلي:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي على الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.

إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي التابع للمستخدم.

الضغط على خانة «اظهر الفواتير»، لكي تظهر قيمة الفواتير التي لم تدفع.

تظهر جملة لا توجد فواتير مستحقة للسداد في حال سداد كل الفواتير، وفي حال عدم السداد تظهر قيمة الفواتير التي لم تسدد.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي

في حال عدم السداد يمكن اختيار السداد إلكترونيا من خانة «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، ثم إضافة البيانات المطلوبة بها.

الضغط على خانة «سدد».

اختيار طريقة الدفع ، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

جدير بالذكر أنه يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال منافذ فوري، أمان، خدماتي، مصاري، أو منافذ الشركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية أو من خلال مكاتب البريد المصري.