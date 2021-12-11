5 خطوات لـ معرفة فاتورة التليفون الأرضي.. يتبقى 3 أيام لرفع الخدمة

ازدادت عمليات البحث خلال الفترة الماضية حول معرفة فاتورة الهاتف الأرضي، إذ يتبقى نحو 3 أيام لرفع الخدمة عن المستخدمين غير المسددين بشكل مؤقت لحين الدفع، ومن المقرر أن يتم رفع الخدمة عن المستخدمين مؤقتًا يوم 15 ديسمبر 2021، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.

وتستعرض «الوطن» خطوات معرفة فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد، وذلك قبل أن تنتهي المهلة التي وضعتها الشركة المصرية للاتصالات قبل رفع الخدمة بشكل مؤقت.

معرفة فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن معرفة فاتورة التليفون الأرضي والسداد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

2. إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

3. الضغط على «اظهر الفواتير» فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

4. الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

5. تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على «سدد».

6. اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد»، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.

غرامة تأخير دفع فاتورة التليفون الأرضي

وكانت الشركة المصرية للاتصالات بدأت في يوم 16 نوفمبر الماضي، توقيع غرامة على التأخر في دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، إذ كان من المقرر أن يكون آخر موعد لدفعها يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2021، وذلك للعملاء على نظام الفاتورة الربع سنوية، وهي فاتورة التليفون الرابعة والأخيرة خلال العام.

ونوّهت الشركة إلى أنّ خدمة التليفون الأرضي تتحول إلى خدمة الاستقبال فقط بداية من يوم 16 نوفمبر الماضي، وذلك للمستخدمين الذين تأخروا عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021 بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء أي مكالمات؛ ولكنه يتمكّن من استقبالها فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة تُرفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.

وكشف مصدر في الشركة المصرية للاتصالات في حديث سابق لـ«الوطن»، عن غرامة تأخير السداد التي تفرضها الشركة على تأخير المشتركين عن دفع الفاتورة، والتي تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر «بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها»، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.