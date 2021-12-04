لو مدفعتش فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر.. 10 أيام على رفع الخدمة

بدأت الشركة المصرية للاتصالات في 16 نوفمبر الماضي، توقيع غرامة على التأخير في دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، إذ كان من المقرر أن يكون آخر موعد لدفعها يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2021، وذلك للعملاء على نظام الفاتورة الربع سنوية، وهي فاتورة التليفون الرابعة والأخيرة خلال العام.

10 أيام على رفع الخدمة بشكل مؤقت

وكانت الشركة المصرية للاتصالات نوّهت إلى أنّ خدمة التليفون الأرضي تتحول إلى خدمة الاستقبال فقط بداية من يوم 16 نوفمبر الماضي، وذلك للمستخدمين الذين تأخروا عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021 بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء أي مكالمات؛ ولكنه يتمكّن من استقبالها فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة تُرفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد، إذ من المقرر أن يتم رفع الخدمة عن المستخدمين بشكل مؤقت يوم 15 ديسمبر 2021.

وكان مصدر في الشركة المصرية للاتصالات كشف في حديث سابق لـ«الوطن»، عن غرامة تأخير السداد التي تفرضها الشركة على تأخير المشتركين عن دفع الفاتورة، والتي تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر «بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها»، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

أما فيما يتعلق بنظام السداد الشهري لفاتورة التليفون الأرضي، يقوم المتعاقد باختيار دفع الفاتورة شهريًا، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات we، وتصدر الفاتورة بهذا النظام في الخامس عشر من كل شهر، وتمنح الشركة فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر الذي يليه، وحال عدم السداد في اليوم الخامس تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط.

مواعيد استحقاق فواتير التليفون الأرضي خلال العام

- تصدر فاتورة التليفون الأرضي الأولى منتصف يناير وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 فبراير من كل عام.

- تصدر فاتورة التليفون الأرضي الثانية منتصف أبريل، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 مايو من كل عام.

- وتصدر فاتورة التليفون الأرضي الثالثة منتصف شهر يوليو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 أغسطس من كل عام.

- وتصدر فاتورة التليفون الأرضي الأخيرة منتصف شهر أكتوبر وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 نوفمبر من كل عام.