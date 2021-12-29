تفاصيل رحلات الشباب والرياضة للأقصر وأسوان وأسعار الاشتراك في «النيو يير»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إطلاق رحلات شبابية لمحافظتي الأقصر وأسوان، والتي تعد وجهة المواطنين المصريين والأجانب أيضا في فصل الشتاء.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الرحلات المعلن إطلاقها في بداية يناير 2022.

تفاصيل رحلات وزارة الشباب والرياضة

الإقامة في أسوان ستكون في فنادق عائمة 5 نجوم وبالمدينة الشبابية ومركز التعليم المدني بالأقصر، وتم فتح باب الاشتراك برحلة قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان خلال الفترة من 7 / 1 إلى 14 / 1 / 2022.

كيفية الحجز لرحلات الأقصر وأسوان

وعلى الراغبين في الاشتراك في هذه الرحلات، الحجز والتسجيل من خلال موقع وزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي:

(https://www.emys.app/youth/youth_train)

أما عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحجز رحلات الأقصر وأسوان وأبرز القواعد:

- لابد أن يتراوح سن المتقدم بين 18 حتى 40 سنة.

- يمنع اصطحاب أطفال نهائياً أو أسر أو الحيوانات الأليفة.

- يكون التجمع لانطلاق الرحلة من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة في تمام الساعة 3:30 عصرا يوم الجمعة الموافق 7 / 1 /2022.

وتتحمل الوزارة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج، ويدفع المشترك قيمة ألف جنيه رسوم اشتراك الرحلة بأسبقية الحضور.

ويكون الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، ولا يعتد بالحجز إلا بعد السداد بالمديرية، وذلك من الأحد إلى الخميس.

إذا اضطررت للتغيب عن الرحلة، فلا يجوز لك تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك المدفوع.

تقديم شهادة طبية وتسليم صورة منها تفيد خلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والصرع.

ويشترط ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة، كما يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة أو المزارات.

وفي حال ضبط أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات الشخصية والصحية أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فوراً على نفقته وعدم رد قيمة الاشتراك.

برنامج الرحلة والزيارات

برنامج الرحلة والزيارات بالأقصر وأسوان عبارة عن «جولات كرة - الصوت والضوء بالكرنك - متحف النوبة - جزيرة الموز - معابد البر الشرقي - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - معابد البر الغربي - جزيرة النباتات - مقابر النبلاء - محاضرة».