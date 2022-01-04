انتشال جثمان الصياد المفقود في تصادم مركبين بدمياط

أعلن إيهاب المالحي، كبير فريق «غواصي الخير»، المتطوع للبحث عن جثامين غرقى مركب صيادي برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، انتشال جثمان الصياد المفقود ويدعى «أحمد محمد الحمراوي» من برج البرلس، والذي فُقد مساء أمس إثر اصطدام مركبي صيد بدمياط وغرق إحداهما.

تفاصيل العثور على جثة الصياد المفقود

وقال «المالحي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن 6 غواصين تمكنوا من تحديد مكان المركب الغارق بمعرفة الناجين وجرى تنفيذ غطسات عدة حتى الوصول لجثمان الصياد المفقود داخل كبينة المركب الغارق قرب جمصة في دمياط، مشيرا إلى أنه جرى تسليم الجثمان لذويه.

وأضاف كبير فريق «غواصي الخير»، أن 6 غواصين نفذوا غطسات في مكان المركب الغارق بعد الاطلاع على آخر إحداثية للمركب الغارق بمساعدة الناجين الـ6 والصيادين ومراكب الصيد الصغيرة، حتى جرى استخراج الجثمان، وهو في طريقه لتشييعه بالبرلس.

غرق مركب صيد على متنه 7 صيادين

وكان أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أعلن أمس عن حادث تصادم بين مركبين في عرض البحر، أدى لغرق أحدهما والمسمى «الأمير حسن»، حيث كان على متنه 7 صيادين، تم إنقاذ 6 منهم، بينما ظل السابع في عداد المفقودين.

ووقع حادث اصطدام المركبين أثناء رحلة صيد في عرض البحر، وهما «مركب أبو شريف»، مصنوع من الحديد ويعمل بمهنة الجوفة و«مركب الأمير حسن»، مصنوع من الخشب، ويعمل بمهنة السنار، ويمتلكه «محمد عبدالفتاح شرابي»، ونتج عن التصادم غرق الأخير.