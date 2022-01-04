6 غواصين يبحثون عن جثمان صياد مفقود إثر غرق مركب بدمياط

قال الكابتن إيهاب المالحي، كبير فريق «غواصي الخير»، المتطوعون للبحث عن جثامين الغرقى، إنه أرسل 6 غواصين، اليوم الثلاثاء، من كفر الشيخ، للبحث عن جثمان صياد مفقود؛ إثر غرق مركب من البرلس أمس بدمياط؛ إذ جرى تحديد مكان الغرق وآخر نقطة إحداثية للمركب.

وأضاف «المالحي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه فور علمه بغرق مركب أمس من البرلس؛ إثر اصطدامها بآخر وفقدان صياد، جرى التواصل مع الناجين وتحديد مكان المركب الغارق للبحث عن الشخص المفقود؛ إذ كان على متنها 7 أفراد، تمكن 6 منهم من القفز وإنقاذ حياتهم، لكنهم فقدوا زميلهم الذي كان نائما أسفل المركب.

6 غواصين يبحثون عن صياد مفقود

وتابع إيهاب المالحي: «وجهت 6 غواصين علطول للبحث عن الصياد، كان نايم معرفش يقفز في المركب التانية وقت الاصطدام، وبالتالي هو لازال مفقودا داخل المركب، اليوم نأمل أن يستخرج جثمانه، بعد إرسال فريقا مكونا من 6 غواصين للبحث عنه».

وفيما يخص مركب البرلس الغارق يوم الاثنين الماضي، أكد كبير فريق «غواصي الخير»، في تصريحه الخاص، أنه اتفق مع نقيب الصيادين بالمدينة على الاستعانة بـ4 مراكب تُسمى «الحسكة»، أي الصغيرة، ليستطيعوا البحث عن جثامين الصيادين الـ6 الذين غرقوا بين محافظتي دمياط وبورسعيد، الأسبوع الماضي، لعدم قدرتهم على الغطس والبحث بـ«الكبيرة».

وأشار إلى أن نحو 16 غواصا من فريق «غواصي الخير»، جاهزون للبحث عن الجثامين الـ6 المفقودين، وأنه سيجرى استئناف ذلك غدا الأربعاء: «بمجرد ما يجهزوا المراكب هنطلع على دمياط علطول، ومش هنرجع إلا ومعانا الجثامين».

وتعرض مركب «الأمير حسن» للغرق، وكان على متنه 7 صيادين، أنقذ 6 منهم، بينما لايزال السابع مفقودا؛ إذ وقع حادث تصادم أثناء رحلة صيد بين مركبين في عرض البحر، هما «أبو شريف»، مصنوع من الحديد ويعمل بمهنة الجوفة، والأول المذكور مصنوع من الخشب، ويعمل بمهنة السنار، ويمتلكه «محمد عبدالفتاح شرابي».

حادث مركب البرلس الغارق وفقدان 6 صيادين

فيما انفجرت أسطوانة غاز بمركب البرلس الغارق بين محافظتي دمياط وبورسعيد، يوم الاثنين الماضي، ما أدى لشطرها إلى نصفين، وغرق 6 صيادين من قرية «البنائين» التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، من بينهم 4 أشقاء، لازالوا مفقودين، ولم تستخرج جثامينهم حتى الآن.