ملخص الحلقة الـ3 من مسلسل أنا وهى لـ أحمد حاتم: سليم يتورط في الزواج من هند (فيديو)

تصدر مسلسل أنا وهى للفنانين أحمد حاتم وهنا الزاهد تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث جوجل، خلال الأيام القليلة الماضية ومنذ بداية عرضه، بعد تصاعد الأحداث بينهما وتورطهما في الزواج من بعضها البعض.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل أنا وهي لأحمد حاتم

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل أنا وهي لأحمد حاتم، عودة والدي سليم من السفر، ومحاولة والدته إجباره على الزواج من ابنة خالته، وهذا ما رفضه سليم، فيطلب المساعدة من طبيبه النفسي «شيرين»، الذي يلجأ إلى خداعه بأن يوهم والديه بأنه على علاقة بهند، وأنهما سيتزوجان، وذلك في إطار كوميدي لايت.

مواعيد عرض مسلسل أنا وهي

يعرض مسلسل أنا وهي يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة cbc، والإعادة الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا، بينما الإعادة الثانية الساعة الثانية عشر ظهرًا، كما تُعرض الحلقة على شاشة قناة cbc drama الساعة الحادية عشر مساءً.

أبطال مسلسل أنا وهي

مسلسل أنا وهي من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم وهنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين.

قصة مسلسل أنا وهي

يحكي مسلسل «أنا وهي» قصة سليم وهند اللذان يعانيان من مشكلات نفسية، حيث يعاني سليم من التردد والهلاوس، بينما تعاني هند من العدوانية، ويتعرفان على بعضهما البعض عند ذهابهما إلى الطبيب النفسي والذي يجسد دوره الفنان أشرف عبد الباقي، ولكي يتهرب من الزواج من ابنة خالة يتورط في الزواج من هند.