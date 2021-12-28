أحمد حاتم يعاني من الهلاوس السمعية في مسلسل «أنا وهي»

نشر النجم أحمد حاتم عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد «أنا وهي»، والذي يقوم ببطولته مع هنا الزاهد وأشرف عبدالباقي، ومن المقرر عرضه في الأول من يناير من العام الجديد 2022، على قناة «سي بي سي».

أحمد حاتم مريض نفسي في «أنا وهي»

وعلق «حاتم»، على البوستر الرسمي للمسلسل بجملة كتب فيها «أنا وهي.. لازم نروح للدكتور»، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعية المغلفة بالكوميديا حول «سليم» (أحمد حاتم)، الذي يعاني من مرض نفسي، يجعله يشكو من الهلاوس السمعية والبصرية، و«هند» (هنا الزاهد) التي تعاني هي الأخرى من اضطرابات نفسية تُفقدها السيطرة على ردود أفعالها العنيفة والمندفعة، وتتكرر زيارتهما إلى الطبيب النفسي (أشرف عبدالباقي)، لينتهي بهما المطاف بالزواج، فهل ستنجح هذه العلاقة في ظل ما يعانيه الثنائي من اضطرابات نفسية؟.

أحمد حاتم: الكواليس مع أشرف عبدالباقي ممتعة

وقال أحمد حاتم في تصريحات لــ «الوطن»، أنه متحمس للغاية للمسلسل، ومتحمس للعمل من جديد مع هنا الزاهد، مؤكدا أنه يرى أن الجمهور يحب التعاون بين الثنائي، وقال إن مسلسل «أنا وهي»، تجربة جديدة، وأنه سعيد للغاية للعمل مع أشرف عبدالباقي، في هذا العمل، مؤكدا أن الكواليس معه ممتعة للغاية.

مسلسل «أنا وهي»، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته أيضاً ميريهان حسين، سلوى محمد علي، محمود البزاوي ومحمد ثروت.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ أحمد حاتم قريباً في دور العرض السينمائية، فيلم «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، وذلك بعد عرضه أول مرة في مهرجان الجونة في دورته الأخيرة 2021، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، غادة عادل وبيومي فؤاد، كما يصور «حاتم» حالياً فيلم «عاشق» مع أسماء أبو اليزيد.