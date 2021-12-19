5 معلومات عن مسلسل «أنا وهي» لـ أحمد حاتم وهنا الزاهد

ينتظر جمهور الفنانة هنا الزاهد، عرض أحدث أعمالها الفنية، الذي يحمل اسم «أنا وهي»، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على شاشة «CBC»، ونعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المسلسل قبل عرضه.

- يجسد الفنان أحمد حاتم دور شخص يعاني من بعض الهلاوس.

- تجسد الفنانة هنا الزاهد دور شخصية لديها عقدة من الرجال وتكرههم.

أحداث مسلسل «أنا وهي»

- تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يذهب الثنائي «هنا»، و«حاتم»، إلى طبيب نفسي، والذي يجسد دوره الفنان أشرف عبدالباقي، من أجل العلاج ويضطران لمساعدة بعضهما.

- تدور أحداث المسلسل في 8 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبا على قناة cbc.

- أبطال مسلسل «أنا وهي»

مسلسل «أنا وهي» من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد وأشرف عبدالباقي وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن هنا الزاهد وأحمد حاتم، شاركا سويًا في أكثر من عمل فني من قبل، محققين نجاحًا كبيرًا، ومن هذه الأعمال فيلم «قصة حب» عام 2019، من إخراج عثمان أبو لبن، والذي حصد إيرادات عالية وقت طرحه في السينمات، وحقق تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، خاصة مع وفاة البطلة التي تجسد شخصيتها هنا الزاهد في نهاية الفيلم بسبب مرضها.