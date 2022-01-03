يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل أنا وهي والقنوات الناقلة له، إذ تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد عرض أولى حلقتين منه.

مواعيد عرض مسلسل أنا وهي والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل أنا وهي يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة cbc، وتعاد الحلقة الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة الثانية عشر ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتدور أحداث مسلسل أنا وهي في إطار رومانسي كوميدي، حول بطلي العمل «سليم» الذي يعمل في إحدى الشركات، ولكنه متردد معظم الوقت، و«هند» التي تعاني من العدوانية المفرطة، ويلتقيان سويا في عيادة الدكتور شيرين الطبيب النفسي، والذي يودي دوره الفنان أشرف عبد الباقي.

ولكي يتهرب سليم من الزواج من ابنة خالته، يدعي زواجه من هند بمساعدة الطبيب النفسي، ولكنها يجدان نفسيهما متزوجان بالفعل، رغم الاختلاف الشديد والتنافر بينهما.

أبطال مسلسل أنا وهي

مسلسل أنا وهي بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد في رابع تعاون فني بينهما، والفنان أشرف عبد الباقي، ومحمود البزاوي، وسلوى محمد علي، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أعمال تجمع أحمد حاتم وهنا الزاهد

يعد هذا المسلسل التعاون الرابع بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعد فيلمي الغسالة، وقصة حب، بالإضافة إلى حكاية «لو كنت يوم أنساك»، من مسلسل حلوة الدنيا سكر.